Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia è a una sola vittoria dalle Final Four di Eurolega. Dopo aver acciuffato il successo in gara 1 all'ultimo secondo, Milano si sbarazza del Bayern Monaco con un secco 80-69 in una gara 2 in cui i biancorossi sono riusciti ad esprimere tutto il loro impressionante potenziale. Bavaresi travolti nel primo quarto con l'AX capace di mettere a referto un pazzesco 20 a 0 di parziale (10 punti di Punter). Una compilation di schiaffi che, di fatto, manda al tappeto la squadra di Trincheri dopo solo 10' di gioco. Grande prova difensiva dell'intera squadra di coach Messina.

Offensivamente, da evidenziare le prestazioni di Punter (20 punti) e Rodriguez (13). Ottimo il contributo anche di Delaney, decisamente più in palla rispetto alla titubante gara 1. E dire che il Bayern aveva iniziato il match con grande aggressività (5-0) ma, di colpo, Milano si è scatenata: difesa impenetrabile e grande fluidità in attacco. A metà secondo quarto, +22 per la squadra di Messina con gli ospiti completamente bloccati offensivamente. Trincheri è impietrito, Messina inarrestabile. All'intervallo, sono una squadra pervenuta, ossia l'Olimpia Milano.

Ad inizio ripresa il Bayern prova a scuotersi. Baldwin IV, da solo, riporta gli ospiti a -7 (parziale di 20 a 8). Trincheri è una furia, anche troppo, tanto che viene espulso (doppio tecnico). L'AX si riprende e riscappa nuovamente. Questa volta è la fuga decisiva. Baldwin IV prova a mettere ancora paura ai padroni di casa ma la squadra di Messina non concede più nulla e impedendo qualsiasi ulteriore tentativo di rimonta dei tedeschi (a fine partita, rischio rissa). Mercoledì, in casa del Bayern Monaco, è in programma gara 3.

Avanti 2-0 nella serie, l'Olimpia può chiudere i conti e conquistare il pass per le Final Four di Colonia, in programma dal 28 al 30 maggio. L'ultima squadra italiana ad aver disputato una Final Four di Eurolega è stata la Montepaschi Siena nella stagione 2010-11, esattamente 10 anni fa. Milano è vicina a un'impresa storica. Unico rammarico? L'impossibilità di condividere questa incredibile cavalcata insieme al proprio pubblico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 05:01

