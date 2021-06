Fabrizio Ponciroli

L'Italia è pronta a giocarsi l'ultimo pass disponibile per Tokyo. Da sabato 29 al 4 luglio è in programma il Preolimpico in quel Belgrado. Sei squadre impegnate, suddivise in due mini gironi, un solo posto per andare alle Olimpiadi. Coach Sacchetti vuole la stessa determinazione mostrata dai colleghi azzurri del calcio: «A Belgrado non avremo paura di nessuno, pur conoscendo i nostri limiti. L'Italia di Mancini ha portato delle novità, la squadra ha gestito molto bene le tre partite giocate e vinte. Mi fa piacere il parallelismo con la Nazionale di calcio, giovane e vincente. Noi abbiamo il gruppo, ora dobbiamo ottenere i risultati», spiega il coach della Nazionale.

Purtroppo, niente amichevole con il Venezuela (annullata per un positivo al Covid nelle fila dei sudamericani): «Dispiace non poter fare una partita vera prima del preolimpico ma meglio evitare problemi», conclude lo stesso Sacchetti. L'Italia esordirà nel girone B il 30 giugno (alle 16,30) contro il Senegal. Il giorno seguente la sfida con il Porto Rico. Nel weekend del 3-4 luglio in programma le semifinali e la finale. L'Italia di Sacchetti non vuole fallire l'obiettivo Olimpiadi: «L'Inno d'Italia deve mettere il fuoco dentro», il monito dell'allenatore della Nazionale.

