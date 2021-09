Fabrizio Ponciroli

L'Inter torna dalla trasferta ucraina con un punticino. La gara contro lo Shakhtar Donetsk finisce a reti inviolate (esattamente come lo scorso anno), complici un paio di palle gol clamorose fallite dal duo Lautaro Martinez-Dzeko e due super parate del 37enne Pyatov. Dopo la beffa all'esordio con il Real Madrid, i nerazzurri muovono la classifica ma non convincono pienamente. Applausi per la squadra di De Zerbi, fisicamente brillante e con uno stile di gioco in linea con le idee dell'ex tecnico del Sassuolo.

Nella prima frazione, entrambe le squadre giocano a viso aperto. Lo Shakhtar è pericoloso nelle ripartenze, ma capita a Dzeko la palla gol migliore. Il bosniaco, da pochi passi dalla porta, spara alle stelle. Nella ripresa, i padroni di casa aumentano il ritmo. Tuttavia è ancora l'Inter ad avere la chance più palese per passare.

Lautaro Martinez, da ottima posizione, non inquadra la porta. Inzaghi si gioca anche le carte Calhanoglu, Correa e Sanchez. Niente da fare, il punteggio non si schioda dallo 0-0 iniziale (due grandi interventi di Pyatov nel finale). L'Inter resta imbattuta nelle sfide con lo Shakhtar: quattro pareggi e due vittorie.

Resta l'amaro in bocca per non aver sfruttato al meglio le occasioni create: «Abbiamo affrontato una squadra in salute e che gioca bene. Il nostro demerito è non aver sfruttato le occasioni. Abbiamo avuto cinque palle gol. Per quanto creato, potevamo vincere la gara. C'è rammarico», il commento di Inzaghi.

Sulla prestazione del duo Lautaro Martinez-Dzeko: «Deluso? No, hanno fatto una grande gara. Si sono sacrificati molto».

Gli fa eco Skriniar, votato man of the match: «Volevamo vincere, volevamo i tre punti, siamo andati vicino. Loro sono una buona squadra, siamo un po' delusi dal risultato. Contento che non abbiamo subito gol, in attacco potevamo fare meglio».

Due match, un punto e zero gol segnati per l'Inter in Champions League. Dopo la pausa per le Nazionali, i campioni d'Italia affronteranno lo Sheriff. Due gare consecutive da vincere per non rischiare di compromettere il cammino verso gli ottavi di finale.

REAL KO AL BERNABEU! Complice, soprattutto il clamoroso blitz dei moldavi dello Sheriff: 2-1 al Real a Madrid. Questa non ci voleva.

