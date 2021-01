Fabrizio Ponciroli

L'Inter torna dalla sfida all'Olimpico con la Roma con un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca. Dopo essere finita nuovamente in svantaggio, la squadra di Conte domina a inizio ripresa. In un amen, risultato ribaltato ma, nel finale, un guizzo di Mancini vale il 2-2. Un pareggio, il sesto consecutivo in serie A tra le due squadre, che mantiene i nerazzurri al secondo posto, ma fa felice soprattutto il Milan capolista che scappa a +3 sui nerazzurri.

Preoccupazione per Darmian, a Villa Stuart per accertamenti dopo la forte contusione all'anca. L'allenatore Conte vede il bicchiere comunque mezzo pieno: «Dispiace perché abbiamo giocato contro una grande squadra, forte, che sta facendo ottime cose. Nonostante lo svantaggio, abbiamo avuto la forza di ribaltare. Dispiace aver preso gol su un colpo di testa su calcio da fermo negli ultimi minuti. Sono scontri diretti e sarebbe stato importante per noi vincere a Roma».

Sui cambi nel finale che non hanno convinto a pieno, il tecnico è chiaro: «Vidal ha chiesto la sostituzione per infortunio, Lautaro ha dato tantissimo in quei 75 minuti anche perché gli chiedevo di abbassarsi accanto a Vidal in fase di non possesso Pure Hakimi ha corso tanto e stava perdendo palloni importanti».

Sull'ennesimo svantaggio stagionale (20 reti subìte), la risposta è lapidaria: «Noi prendiamo gol perché pressiamo in avanti e lasciamo spazi dove subiamo gol in ripartenza».

Una battuta anche sulle tante, troppe occasioni da gol fallite: «Raccogliamo molto poco, bisogna pensare anche alla partita contro la Sampdoria. C'è una struttura, una base, quindi le occasioni vanno sfruttate».

Applausi per Hakimi, autore di un gol spaziale (sesto in stagione) e dell'ennesima prestazione monster. L'ex Real e Dortmund sta dimostrando di avere le qualità per diventare un vero e proprio top player. Un grande acquisto di una società definita dall'ad Marotta «solida».

Proprietà che pare intenzionato a restare però ferma sul mercato: «Non poter fare investimenti ci porta a valutare questa squadra. Operazioni fattibili non ce ne sono, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo», la chiosa dello stesso Marotta. Unica eccezione: Eriksen. Appena arriverà la proposta giusta, il danese farà le valigie. Inter che tornerà in campo dopo domani sul campo della Fiorentina per gli ottavi di Coppa Italia.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA