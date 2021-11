Fabrizio Ponciroli

L'Inter non tradisce. Al cospetto dello spauracchio Shakhtar Donetsk, la squadra di Inzaghi domina, portandosi a casa vittoria (2-0) e qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Decide una doppietta di Dzeko. Il bosniaco, dopo un primo tempo in affanno, diventa l'eroe della serata milanese.

Gli ucraini guidati da De Zerbi restano desolatamente con un sol punto in classifica. L'Inter parte a testa bassa e mette subito in difficoltà lo Shakhtar. Fioccano le palle gol ma la rete degli ospiti resta inviolata.

Troppe le occasioni sprecate soprattutto da Dzeko. Lo Shakhtar rischia tanto ma crea anche qualche pericolo ad Handanovic che si fa trovare comunque sempre pronto. La ripresa ricomincia con lo stesso copione: i nerazzurri tentano, in ogni modo, di sbloccare il match. Lautaro Martinez il gol lo trova ma il Var annulla per un fallo dello stesso attaccante. I minuti trascorrono veloci. Al 17° tiro in porta, l'Inter passa con un bel destro di Dzeko (61') che si fa perdonare i tanti errori nel match. L'Inter insiste e, dopo una manciata di minuti, raddoppia con un semplice colpo di testa di Dzeko su assist al bacio di Perisic.

Lo Shakhtar prova a reagire (palo) ma la festa a San Siro non viene rovinata. Dopo tre gare consecutive pareggiate a reti inviolate con lo Shakhtar, l'Inter spezza il tabù arancionero nella gara più importante. Complice la vittoria del Real Madrid (3-0) in casa dello Sheriff, la squadra di Inzaghi stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League dopo 10 anni (edizione 2011-12) e con un turno d'anticipo.

«Avevamo bisogno di questa vittoria, dopo un primo tempo del genere si era accumulata un po' di tensione e il primo gol di Dzeko è stata una liberazione. Abbiamo fatto una grande partita, il commento di Inzaghi.

Che poi che sottolinea anche la grandissima prova forita da Perisic: «Appena sono arrivato ho pensato fosse una grande risorsa, poi ho conosciuto un grande professionista. Per noi è un valore aggiunto, lo faccio riposare, lui vorrebbe giocare sempre e deve continuare così».

Passo falso del Napoli che perde in casa dello Spartak Mosca (2-1). Decisiva una doppietta di Sobolev (prima rete su rigore). Il gol di Elmas non basta. Qualificazione a rischio. Sarà decisiva l'ultima sfida del girone al Maradona con il Leicester.

