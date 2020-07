Fabrizio Ponciroli

L'Inter non scende dal treno scudetto. Con un tennistico 6-0, i nerazzurri si sbarazzano del fanalino di coda Brescia e mantengono inalterato lo svantaggio da Juventus e Lazio. Conte ha più di un motivo per sorridere. La pratica è stata archiviata già nel primo tempo e, altro dato significativo, finalmente Handanovic ha chiuso una partita senza gol incassati (prima volta nel 2020). Inoltre, Lukaku ed Eriksen si sono goduti una buona fetta del match comodamente seduti in panchina (fastidio zanzare a parte).

E dire che le rondinelle avevano spaventato l'Inter nei primi minuti della sfida con Donnarumma che si divora una palla gol clamorosa a tu per tu con Handanovic. Poi, per fortuna dei nerazzurri, Young si è travestito da Lautaro Martinez e ha sbloccato il risultato. A quel punto, match in discesa per i padroni di casa che festeggiano il secondo gol stagionale di Sanchez (su rigore) e l'ennesimo inserimento andato a buon fine di D'Ambrosio. Tre colpi da ko che hanno poi permesso a Conte di allenare i ragazzi in vista dei prossimi impegni. Indicazioni tattiche, tanto turnover, un bell'abbraccio collettivo per il poker di Gagliardini e i punti esclamativi nel finale di Eriksen e Candreva.

Il tutto dando un occhio di riguardo a quel Tonali che secondo PPTV, TV di proprietà di Suning, il prossimo anno sarà nerazzurro. In una serata positiva, una piccola ma fastidiosa macchia. Il Toro è rimasto a secco.

Tante le occasioni per la punta argentina ma nessuna rete. Nelle ultime 10 partite, una sola marcatura per Lautaro Martinez (con la Sampdoria). Una siccità che non preoccupa Conte, concentrato su altri temi: «C'è soddisfazione. Mi è piaciuto l'atteggiamento, la squadra non si è mai fermata. Bravi anche a non subire gol. Lautaro? Da un punto di vista dell'impegno, a Lautaro non gli si può rimproverare nulla. Viste le occasioni, meritava di segnare. Io sono comunque sereno».

Un plauso a Sanchez: «Non è ancora quello che ricordo in Inghilterra ma è sulla buona strada». Il più felice nel post match è Gagliardini, in gol dopo l'erroraccio contro il Sassuolo: «È stata una settimana diversa dalle altre, oggi è andata bene. Ho fatto gol nella stessa porta in cui ho sbagliato con il Sassuolo». Neanche il tempo di godersi il successo che è già tempo di pensare alla prossima sfida, ancora a San Siro, con il Bologna dell'ex Mihajlovic. È il calcio post Covid-19, quello che brucia gioie e dolori in tempi rapidissimi.

