L'Inter fallisce l'appuntamento con la nona vittoria consecutiva. A Genova, sull'inzuppato e malconcio Marassi, la squadra di Conte perde 2-1 con la Samp targata Ranieri. Una sconfitta pesante, la seconda stagionale per i nerazzurri che pagano le tantissime occasioni sprecate (rigore fallito da Sanchez sullo 0-0) e la mancanza del proprio faro Lukaku, entrato solo nell'ultima mezz'ora di gioco.

Il più rammaricato di tutti è proprio Conte: «È stata una partita un po' strana. Ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato a subire questo uno/due della Sampdoria che ci ha creato delle difficoltà. La squadra stava facendo bene, ha creato tante situazioni per fare gol. Una partita strana. Penso meritassimo qualcosa in più. La dea bendata si è dimenticata di noi: ha girato tutto storto». L'allenatore nerazzurro spiega così la decisione di non rischiare Lukaku dal primo minuto: «Non era la prima volta che giocavamo senza Romelu. Non era al 100% e si è visto quando è entrato in campo».

L'assenza del belga viene commentata anche da Ranieri, tecnico della Samp: «Sicuramente ci ha avvantaggiato il fatto che non sia partito dal primo minuto. Con lui in campo avremmo sofferto di più». Un passo falso difficile da digerire, alla luce della prestazione dei nerazzurri, capaci di creare una quantità enorme di palle gol (23 tiri totali), la maggior parte disinnescate da un eccellente Audero, vero man of the match.

Delude soprattutto Sanchez che, chiamato a sostituire Lukaku, sbaglia l'impossibile, soprattutto il penalty che avrebbe permesso all'Inter di passare in vantaggio (per lui 8 errori su 12 penalty calciati). Stecca, nuovamente, Eriksen. Il danese entra al 70' ma non incide, a conferma del mancato feeling con la casacca nerazzurra e l'ormai suo sicuro addio (sempre che l'Inter trovi un club disposto ad investire sull'ex Tottenham).

Critiche anche all'indirizzo di Handanovic, non impeccabile nell'azione che vale il 2-0 di Keita Balde che, di fatto, manda k.o. i nerazzurri dopo 11 risultati utili consecutivi in campionato, ovvero nove vittorie e due pareggi. Piccola curiosità: l'Inter cade per mano di Candreva e Keita Balde, ovvero due ex nerazzurri. Probabilmente, come dichiarato da Conte, la dea bendata aveva già fatto la sua scelta ben prima del fischio d'inizio della partita. Nel mirino c'è ora la delicata trasferta di domenica sul campo della Roma, una delle squadre più in forma del momento. Obbligatorio il pronto riscatto.

