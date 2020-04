Fabrizio Ponciroli

L'hockey ghiaccio è parte integrante della gloriosa storia dello sport milanese. Una disciplina che ha regalato, soprattutto ai tempi di realtà vincenti come Saima e Vipers, tante soddisfazioni agli appassionati di questa disciplina. Negli ultimi anni, a tenere alto il nome dell'hockey milanese, ci ha pensato l'Hockey Milano Rossoblu. La società, purtroppo, al termine della stagione 2018-19 ha dovuto arrendersi a diversi problemi, soprattutto di natura economica.

Per non restare senza una rappresentante milanese nel mondo dell'hockey, è stata creata una nuova società: Hockey Milano Bears. Una società giovanissima, con una rosa dall'età media bassissima (poco più di 18 anni). Iscritta al torneo 2019-20 IHL Division First (Serie C, 11 squadre iscritte, divise in due gironi), la neonata squadra milanese, dopo un inizio complicato, è riuscita a conquistare un posto nei playoff. Un traguardo raggiunto con un finale epico. Lo scorso 15 febbraio, nell'ultima decisiva gara interna vinta ai danni del Real Torino (15-2 il finale), c'erano ben 1200 spettatori a tifare per i Bears: «Un momento indimenticabile - racconta Luca De Zordo, allenatore dei Bears - Una vittoria che ci ha permesso di conquistare i playoff al termine di una stagione che si è rivelata un'esperienza bellissima, anche se difficile».

Un match che ha riportato grande entusiasmo nell'ambiente dell'hockey milanese, entusiasmo poi bruscamente spazzato via dall'arrivo del Covid-19. Oltre all'interruzione dei playoff (Milano era già stata eliminata al primo turno), il coronavirus è, al momento, il nemico numero uno per il movimento hockeistico milanese.

«Senza la presenza del pubblico, non sarebbero garantite quelle entrate necessarie per poter continuare a giocare e sostenere le spese di gestione del club - cotinua il coach dei Bears - sono di Milano e sono cresciuto in questa città. Gioco a hockey da sempre, ho pure giocato con la maglia milanese. Quindi, per me, l'hockey a Milano ci deve essere. Purtroppo, non è facile, tutti si concentrano sul calcio e l'hockey, come tutti gli altri sport, soprattutto cosiddetti minori, fatica a trovare spazio e sponsor. Comunque, sono ottimista e spero davvero che di poter programmare presto, con il presidente, la prossima stagione». I Bears, sostenuti da meravigliosi e calorosi tifosi, non hanno nessuna intenzione di arrendersi al coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

