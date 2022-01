Fabrizio Ponciroli

Impresa al Palau. Una fantasmagorica Milano riesce ad affossare la capolista Barcellona (75-73 il finale), al termine di un match leggendario. Onore a Milano che, al netto delle tante assenze (Shields, Datome, Mitoglou, Daniels e lo squalificato Moraschini) combatte su ogni pallone, giocando splendidamente in difesa. Ottime prove di Rodriguez (18 punti) e Hines, favoloso in difesa. Milano parte bene, trascinata dalle magie di Rodriguez. La difesa biancorossa è da applausi. Il Barça fatica a trovare canestri facili. All'intervallo, l'Olimpia avanti nel punteggio (34-28). Nella ripresa il Barcellona fa sul serio. Mirotic è una sentenza. L'AX perde fiducia. Il duo Rodriguez-Hines prova a tenere in partita la squadra di coach Messina ma il Barcellona chiude il terzo periodo con un parziale terrificante (26 a 13) che taglia le gambe all'Olimpia. Negli ultimi 10', con orgoglio, i biancorossi rientrano. Finale in volata. Rodriguez segna una tripla pesantissima. Il Barça perde certezze. L'ex Delaney infila la tripla che, di fatto, manda definitivamente al tappeto la capolista che, come all'andata, si arrende ad un'Olimpia speciale.

Intanto, come comunicato dalla stella Eurolega, la gara di giovedì Olimpia Milano-Unics Kazan è stata rinviata a causa dei tanti casi di positività tra le fila dei russi.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA