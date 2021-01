Fabrizio Ponciroli

Il primo trofeo dell'anno 2021 si tinge di bianconero. Grazie a un guizzo di Cristiano Ronaldo, la Juventus riesce a mandare al tappeto un ostico Napoli (2-0 il finale) e regalarsi la nona Supercoppa italiana della propria storia. In un Mapei Stadium desolatamente deserto e con una temperatura tipicamente invernale, la Signora dimentica il passo falso patito a San Siro contro l'Inter e vince, di carattere, una partita decisamente complicata. Rabbia e delusione sul volto di Gattuso, tradito dal suo pupillo Insigne. Il penalty fallito da Insigne è la fotografia di un Napoli non ancora maturo per certi palcoscenici.

Nella prima frazione, regna l'equilibrio. La Juventus cerca di mantenere il pallino del gioco mentre il Napoli punge in contropiede. La miglior occasione capita agli azzurri con Szczesny decisivo su un colpo di testa ravvicinato di Lozano. Nella ripresa, i bianconeri alzano il proprio ritmo.

C'è più convinzione nelle giocate della squadra di Pirlo. Il Napoli indietreggia troppo. Il momento chiave si consuma al 64'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, complice una deviazione infelice di Bakayoko, la palla finisce sui piedi di CR7 che da due passi fredda Ospina.

Un gol festeggiato con grande calore dall'intera panchina bianconera. Un gol che ricorda a tutti chi sia Cristiano Ronaldo.

Criticato per le ultime opache prestazioni, il cinque volte Pallone d'Oro risponde da autentico fuoriclasse. Il rigore calciato a lato da Insigne (fischiato da Valeri dopo l'ausilio del Var) è l'ultima emozione di una gara molto tattica e decisa dagli episodi (in pieno recupero il 2-0 di Morata). Al triplice fischio, è incontenibile la gioia dei bianconeri. «Si tratta di un trofeo importante. Non era facile, il campo non era il massimo. Siamo contenti, ci aiuterà anche in campionato dove Inter e Milan stanno andando forte ma non è deciso ancora nulla», le parole del portoghese, MVP della finale.

Sorride anche Pirlo che, alla sua prima finale da allenatore, non fallisce. Durissima mazzata per Gattuso. Ancora una volta il suo Napoli manca del killer instinct che contraddistingue le grandi squadre. Piccola curiosità: Buffon, seppur comodamente seduto in panchina, diventa il giocatore con più Supercoppe italiane in bacheca. Ben sette per l'inossidabile portiere classe 1978.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Gennaio 2021, 05:01

