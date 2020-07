Fabrizio Ponciroli

Il Milan non si ferma più. Sebbene, secondo Wikipedia, dal primo settembre siederà sulla panchina del Watford, Pioli continua a vincere e convincere da tecnico rossonero. Anche il volenteroso Parma (città natale di Pioli e sua ex squadra) si è arreso alla furia del Diavolo (3-1 il finale, in rimonta). Dalla ripresa del campionato, il Milan ha conquistato 17 punti in sette gare, confermandosi unica formazione di serie A imbattuta insieme alla super Atalanta di Gasperini.

A questo ritmo, l'Europa non potrà sfuggire ad un Diavolo cresciuto, oltre che a livello di gioco, anche fisicamente e mentalmente. Sin dalle prime battute, è il Milan a mantenere, saldamente, il pallino del gioco. Ibrahimovic, alla 100a presenza con la maglia del Milan, è il faro che accende tutto e tutti. I padroni di casa collezionano occasioni da gol ma Sepe non capitola (salvato dalla traversa su colpo di testa di Romagnoli). Dopo aver pensato a difendersi, i ducali, negli ultimi minuti del primo tempo, iniziano a sfruttare meglio le ripartenze. Prima è il levriero Gervinho ad involarsi verso Donnarumma, rovinando tutto con una conclusione alle stelle. Poi, al 44', il Parma passa: Kurtic, ben servito in area di rigore, è una sentenza.

Ad inizio ripresa, il Parma, perso il comandante della difesa Bruno Alves, va in affanno. I padroni di casa attaccano a testa bassa e pareggiano con un bolide da fuori area del ritrovato Kessie (quarto gol stagionale, terzo consecutivo). Il Diavolo sente l'odore del sangue e trova il vantaggio con un bel colpo di testa di Romagnoli. Re Zlatan, in campo ben oltre il consueto minutaggio, si danna l'anima ma il gol non arriva. Gli emiliani sono, invece, pericolosi prima della rete di Calhanoglu che chiude la pratica e avvicina ulteriormente il Milan all'Europa League: «È un grande momento per noi. Dopo la pausa per il Covid siamo tornati bene. Ci stiamo allenando bene, l'obiettivo è vincere più partite e vogliamo chiudere con più punti possibili», spiega il 10 rossonero.

Sorride anche Pioli: «È stata una partita complicata. Grande spirito e volontà. Ibra? Quando è in campo è un leone. Pretende tanto da sé stesso e dai compagni. La sua è una rabbia positiva che va ben incanalata. Stiamo crescendo tutti insieme». L'importante è che nessuno gli riferisca che, secondo Wikipedia, è già il nuovo allenatore del Watford.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

