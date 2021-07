Fabrizio Ponciroli

Il cielo, solitamente plumbeo, di Wimbledon si tinge d'azzurro. Il sogno di Matteo Berrettini nello Slam più prestigioso non accenna a spegnersi. Il fuoriclasse romano si è sbarazzato anche di Il'ja Ivashka (N.79 del ranking), conquistando così il pass per i quarti di finale.

Un match dominato dal 25enne romano: 6-4, 6-3, 6-1 in un'ora e 46' di gioco, senza mai dare al bielorusso la minima possibilità di entrare in gara e con giocate di classe sopraffina. Per Matteo Berrettini si tratta della prima volta tra i migliori otto al Championships. L'ultimo italiano ad essere riuscito era stato Davide Sanguinetti nel lontano 1998. Qualcosa come 23 anni fa.

Prima di lui, Adriano Panatta (edizione 1979). Il romano, N.7 del tabellone maschile, è alla nona vittoria consecutiva sull'erba (è arrivato a Wimbledon da vincitore del Queen's): «Riesco a giocare in maniera molto più libera ed aggressiva in questo modo. Ho avuto solo un passaggio a vuoto nel finale di secondo set, ma ci può stare, siamo umani. Primo italiano ai quarti dopo 23 anni? In verità mi dicono solo a fine partita che ho raggiunto un determinato risultato... Fa piacere, è ovvio che è una motivazione extra sapere di far qualcosa di importante. Io e tutti i ragazzi stiamo facendo la storia del nostro tennis e mi riempie di orgoglio, sono partito da lontano. Ero un bambino che sognava di essere qui, ho migliorato il mio risultato di due anni fa e non posso esserne che felice, naturalmente».

Ora il tennista romano se la vedrà con Felix Auger-Aliassime. La semifinale sembra alla portata di Berrettini, che sembra trovarsi a priprio agio anche sull'erba londinese. Che respira come fosse quella di casa.

