Fabrizio Ponciroli

I fumetti uniti per combattere: da Diabolik ad Asterix da Martin Mystere a Batman, a Spiderman. A causa della diffusione del coronavirus, la lista di eventi dedicati agli appassionati di fumetti cancellati o rinviati aumenta senza sosta. Per esorcizzare il virus, arriva Corona(VS)Comics!, il primo salone online per gli appassionati del mondo dei fumetti. Dal 25 al 28 marzo (dalle ore 10 alle ore 20), attraverso Twitch (https://www.twitch.tv/itcomics) e Facebook: (https://www.facebook.com/ItComics2016/, tantissimi editori e autori presenteranno le novità in arrivo. «Nel mondo dei fumetti arriva sempre un eroe, super o buffo non importa, che mette a posto tutto: noi, in attesa che arrivi, abbiamo pensato a questa soluzione, una piattaforma che permette agli editori e agli autori di incontrare virtualmente, e quindi nel totale rispetto delle direttive in corso, il loro pubblico per presentare il risultato di mesi di duro lavoro che a causa del rinvio di molti appuntamenti fieristici programmati in queste settimane rischierebbe di andare perduto», spiegano Rosa Puglisi e Fabiano Ambu, coloro che hanno dato vita a Corona(VS)Comics!. Ci sarà anche la presentazione di Comics Contagion, una sorta di docuweb in pillole che ripercorre i tanti momenti di terrore da contagio che hanno attraversato i fumetti dagli anni '30 ad oggi. Da Martin Mystère a Batman, da Asterix a Diabolik, da Nathan Never a Spider-Man, un viaggio tra i virus più potenti che hanno dovuto affrontare gli eroi dei comics.

Grazie al lavoro di Riccardo Mazzoni, vicedirettore di Wow Spazio Fumetto, e della casa di produzione La Tenda Rossa di Milano, ci sarà la possibilità di godere della testimonianza di grandi firme del fumetto tra cui Max Bunker, Antonio Serra, Moreno Burattini, Mario Gomboli, Marco Santucci, Alberto Corradi. Insomma, da #iorestoacasa a #iorestoacasacolfumetto.

