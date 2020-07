Fabrizio Ponciroli

Ennesimo favore alla Juventus. L'Inter non va oltre al pareggio (0-0) nella sfida interna con la Fiorentina, avvicinando ulteriormente la Vecchia Signora allo Scudetto e mancando pure il controsorpasso all'Atalanta (attualmente seconda a +1 sulla squadra di Conte).

Nonostante le numerose palle gol, i nerazzurri non mandano al tappeto una Viola comunque ben messa in campo da Iachini. Nella prima frazione, è l'Inter a fare la partita. Lukaku si erge a protagonista assoluto, duellando a lungo con Terracciano. Il portiere viola e il palo negano al belga almeno un paio di gol.

Buono l'apporto di Eriksen, finalmente impiegato nel suo ruolo naturale di trequartista. All'intervallo, nessun gol e tanta frustrazione sul volto di Conte, stizzito per le tante palle gol sprecate dalla sua squadra. Nella ripresa, altro palo nerazzurro (Sanchez) e pallino del gioco sempre nelle mani dei padroni di casa. I gigliati si difendono con grande determinazione e vanno anche vicino al colpaccio (decisivo Handanovic, al 475° gettone in serie A). Nonostante il forcing finale, l'Inter non passa. Finisce con un pareggio decisamente amaro per Conte che puntava a mettere il bastone tra le ruote alla Juventus capolista. Nessun motivo per sorridere neppure per Lautaro Martinez, rimasto a guardare i compagni sino al 69' e poi poco motivato in campo.

L'argentino, alle prese con un periodo di forma decisamente scadente, resta sempre argomento di grande attualità, come confermano le parole di Marotta sul suo futuro: «Rinnovo di contratto? Con Lautaro c'è un rapporto fiduciario. Faremo tutto con calma e tranquillità. Al momento opportuno, ci troveremo con lui e altri giocatori per valutare futuro». A proposito di futuro, l'amministratore delegato dell'Inter ha delineato il piano della società: «Il prossimo anno l'asticella si alzerà ulteriormente». Tradotto: per questa stagione l'accesso alla Champions League è da considerarsi sufficiente ma, l'anno prossimo, bisognerà fare molto di più.

