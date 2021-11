Fabrizio Ponciroli

Dopo lo schiaffone ricevuto in quel di Kazan, l'Olimpia scende in campo oggi a San Pietroburgo in Eurolega per sfidare lo Zenit (palla a due ore 18,45). Coach Messina, oltre a Delaney, dovrà fare a meno di Mitoglou, cambio naturale di Melli. Il greco, infortunatosi contro l'Unics, ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro e dovrà operarsi. Verrà rivalutato nei prossimi giorni, ma lo stop sarà piuttosto lungo: si parla di almeno due mesi.

Un bel problema per i biancorossi, chiamati ad una pronta riscossa contro l'ostico Zenit: «Sarà una partita molto difficile contro un altro eccellente avversario. Noi veniamo da una brutta prestazione a Kazan e ovviamente ci teniamo a ritrovare coesione, anche se la perdita di Dinos Mitoglou complica ulteriormente il nostro compito», le parole di coach Messina. Solo tre precedenti con lo Zenit, con due vittorie per l'AX. Attenzione al grande momento di forma dei russi, reduci da quattro vittorie consecutive. Milano, in emergenza, dovrà ritrovare la sua difesa e fluidità in attacco per portare a casa la vittoria.

