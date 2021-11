Fabrizio Ponciroli

Dopo la sosta per le Nazionali, l'Inter sfiderà il Napoli a San Siro. Il big match, in programma domenica 21 novembre alle 18, sarà una gara chiave in ottica scudetto e potrebbe anche essere l'ultima volta da avversario dei nerazzurri per Insigne. Da mesi, si discute del possibile rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, del fantasista azzurro ma, a oggi, la trattativa è ancora bloccata.

Il patron del club azzurro De Laurentiis pare sempre più freddo sull'argomento. Le possibilità che il numero 24 partenopeo, al termine del campionato in corso, possa cambiare maglia aumentano di giorno in giorno. L'Inter sarebbe alla finestra, pronta a farsi avanti in maniera importante per provare a strappare Insigne alla concorrenza. Si vocifera di un contratto di quattro anni a cifre importanti (sei milioni di euro netti a stagione). Nell'attesa di capire se l'affare Insigne andrà a buon fine, Inzaghi spera di riavere presto a disposizione il miglior Lautaro Martinez.

Il rigore fallito nel derby ha certificato la crisi del Toro che ha sbagliato tre degli ultimi sei penalty calciati (in tutte le competizioni). Dopo un buon inizio a livello realizzativo (cinque reti), l'argentino si è bloccato. In serie A non segna (su rigore) dallo scorso 2 ottobre contro il Sassuolo. Per trovare una sua rete su azione bisogna tornare ancora più indietro, esattamente al 25 settembre scorso (contro l'Atalanta).

Inzaghi, per poter lottare per riconquistare il titolo, ha bisogno del vero Lautaro Martinez, attaccante che, la scorsa stagione, ha firmato 17 gol in serie A. L'Inter ha dimostrato di credere ciecamente nel suo puntero, al punto da avergli rinnovato il contratto.

Lo scorso 28 ottobre, è arrivata l'ufficialità del prolungamento del contratto in essere sino al 2026. Un attesto di fiducia che la dirigenza nerazzurra spera si trasformi presto in gol pesanti sul campo. Rigenerare Lautaro Martinez è una delle priorità, ancor prima di pensare al possibile acquisto di Insigne per la prossima stagione.

