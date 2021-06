Fabrizio Ponciroli

Domenica, a Garbagnate Milanese, andrà in scena la decima edizione di Ring Roosters. Si tratta di un evento che miscela perfettamente sport e spettacolo, in un mix di sicuro gradimento. In apertura della manifestazione, ben otto incontri di pugilato fra dilettanti: si tratta di una rivincita tra una selezione lombarda e una campana. A seguire il debutto, a livello professionistico, del peso superleggero Gianpaolo Venanzetti contro l'albanese Xhenis Dakoli sulla distanza delle sei riprese: «Sono concentrato sulla mia carriera pugilistica. Sono il primo pugile professionista della mia famiglia. Mio padre si allenava alla Doria di Milano, ma non ha mai pensato di diventare professionista. Mi considero un attendista che colpisce di rimessa, ma che non ha problemi a combattere a viso aperto. Il mio stile è una via di mezzo tra il pugilato americano e quello messicano», spiega il pugile italiano.

Il tutto con lo show del comico Max Cavallari dei Fichi d'India e pure con la musica dei rapper Capo Plaza e Philip. «Mi è piaciuta l'idea di esibirmi all'interno di una manifestazione di pugilato a Garbagnate perché è una delle piazze in cui ho iniziato a fare spettacoli con Bruno Arena e perché mi piace la boxe», le parole del noto comico Max Cavallari.

