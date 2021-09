Fabrizio Ponciroli

Davanti a 37.000 spettatori, l'Inter gioca una gara gagliarda ma viene gelato, a una manciata di secondi dalla fine, da un guizzo di Rodrygo (già in gol lo scorso anno contro i nerazzurri). Una punizione decisamente severa per i campioni d'Italia che, per tutta la partita, erano stati bravi a surclassare i blancos sia sul piano del gioco che delle occasioni. Pesano, in particolare, le troppe palle gol non sfruttate dai padroni di casa, in particolare un paio capitate a Lautaro Martinez. E dire che, fino al gol di Rodrygo (89'), il Real Madrid non aveva certo incantato, evidenziando anche limiti difensivi importanti. Soprattutto nella prima frazione, la miglior versione dell'Inter, con la squadra di Ancelotti costretta a rintanarsi nella propria metà campo.

Dall'alto della sua grande esperienza, Ancelotti ha poi indovinato i cambi nel finale di partita e, complice anche un'Inter un po' in debito d'ossigeno, ecco il gol del neo entrato Rodrygo a regalare ai blancos i tre punti. Da sottolineare, a fine partita, gli applausi convinti del pubblico nerazzurro. Inzaghi è dispiaciuto: «Purtroppo dovevamo stare più attenti. Mancava un minuto alla fine. Dobbiamo guardare a come abbiamo tenuto il campo. Abbiamo trovato un Courtois a cui era difficile fare gol. Contro queste squadre non puoi mai distrarti. Sono comunque fiducioso per il futuro». Dall'altra parte, Ancelotti si gode la vittoria: «Partita molto equilibrata, l'Inter ha giocato meglio la prima parte. Quello che mi piace è che siamo una squadra che sa anche soffrire».

Nonostante una discreta gara e un buon dialogo con il compagno di reparto Lautaro Martinez, Dzeko è decisamente deluso dall'epilogo del match: «Sconfitta immeritata. Se non fai gol è difficile vincere. Meritavamo molto di più, abbiamo giocato una grande gara. È stato bravo Courtois e noi un po' meno bravi. Non si doveva perdere questa partita».

Complice la vittoria dello Sheriff, l'Inter si ritrova all'ultimo posto del gruppo D di Champions insieme allo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, ovvero il prossimo avversario dei nerazzurri. Un match già decisivo per il futuro nell'Europa che conta.

