Fabrizio Ponciroli

Dai vertici del basket italiano arriva un forte grido d'aiuto. Il nuovo Dcpm rischia di mettere, definitivamente, in ginocchio il movimento cestistico del Paese. L'obbligo di limitare le presenze ad una qualsiasi partita di basket in un palazzetto a sole 200 unità, senza possibilità di deroghe speciali da parte delle regioni, assomiglia tanto ad una sentenza di morte per diverse società. L'allarme l'ha lanciato Gandini, presidente LBA: Così si metterebbe a repentaglio la sopravvivenza delle società. Rispettando i protocolli abbiamo dimostrato che si può assistere ad una partita di basket in totale sicurezza. Esattamente lo stesso pensiero di Petrucci, numero uno FIP: Noi non siamo il calcio, ha spiegato recentemente lo stesso Petrucci, evidenziando i limitati introiti provenienti dalle TV. Il Comitato 4.0, composto da LBA, LNP, Lega Basket Femminile e Lega Volley, era stato chiaro: 25% di spettatori per impianti con capienza sino a 10.000 posti. Una proposta alla quale non hanno mai ricevuto una risposta, come confermato dallo stesso Gandini.

Tante le società preoccupate, come la VL Pesaro: Noi non ci chiamiamo Armani, il commento alla rosea di Costa, presidente del club pesarese. In effetti, Milano (oggi in campo, al Forum, contro il Villeurbanne) ha una solidità economica differente rispetto a tutti gli altri club ma, anche per l'Olimpia, giocare senza pubblico è un problema, sia economico che ambientale. La dirigenza biancorossa ha investito tanto a livello di mercato.

Il presidente e coach Messina ha allestito una squadra per dominare in Italia e arrivare fino in fondo in Europa. Farlo nel deserto del Forum è un colpo al cuore per ogni tifoso biancorosso. Insomma, la palla è nelle mani del governo. Senza un cambio di rotta, il basket italiano potrebbe andare in totale sofferenza e alzare bandiera bianca.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA