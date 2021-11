Fabrizio Ponciroli

Champions League ancora indigesta per il Milan. Reduce da tre sconfitte consecutive, il Diavolo non va oltre al pareggio (1-1) con l'ostico Porto. Davanti a circa 40.000 tifosi, la squadra di Pioli fatica enormemente a tenere il ritmo indiavolato dei portoghesi. Un punto che, complice la sconfitta dell'Atletico Madrid con il Liverpool (2-0), mantiene viva la speranza della qualificazione agli ottavi ma, oltre a vincere le ultime due gare, serviranno anche risultati favorevoli.

Gara di rincorsa per i rossoneri. Pioli lascia a riposo Kjaer, Kessié e Ibrahimovic. Inizio horror per il Diavolo che, dopo una manciata di minuti, è già sotto nel punteggio. La sblocca Luis Diaz, giocatore molto interessante e dal potenziale immenso. Il Porto non si accontenta e, sospinto dal suo focoso allenatore Conceiçao, preme sull'acceleratore. Tatarusanu, con un paio di parate significative, evita al Milan di crollare.

L'intervallo è utile ai padroni di casa che si ripresentano in campo più convinti.

Più che con l'orgoglio che con il gioco, ecco il pareggio: da un calcio di punizione, arriva l'occasione per Giroud. Diogo Costa respinge. Bravo Kalulu (subentrato a un evanescente Calabria) a calciare verso la porta, trovando l'autogol di Mbemba.

Sulle ali dell'entusiasmo, il Milan prova anche a vincere la partita ma il Porto non perde le sue proverbiali certezze e, a sua volta, sfiora il 2-1 in un paio di occasioni.

Nel finale c'è tempo per vedere, contemporaneamente in campo, il figlio di Maldini e il figlio di Conceiçao. Una bella storia di calcio. A fine gara, tanto disappunto sul volto dei rossoneri. Pioli è lucido nell'analisi del match: «Secondo me siamo stati un po' al di sotto rispetto al solito nel corso del primo tempo, meglio nella ripresa. Ci voleva più continuità dentro la gara. Ci ha destabilizzato lo svantaggio ma abbiamo recuperato il campo e il risultato. Peccato perché volevamo vincere ma questa è la Champions e dobbiamo pensare di lavorare e crescere ancora di livello. Non averla vinta ci complica il percorso, ciò non toglie che giocheremo ancora due partite, di grandissimo livello, con grandissimi avversari. Ci proveremo perché vogliamo vincere la prima in Champions».

Kalulu, il più positivo tra i rossoneri, è lapidario: «È mancato il gol in più. È stata una gara difficile, ci è mancata un po' di fortuna dentro l'area di rigore». Insomma, resta invece l'amaro in bocca al Milan: splendido in campionato, in affanno in Champions. E domenica sera scatta l'ora del derby.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA