Fabrizio Ponciroli

Buon compleanno zio Paperino: il simpatico pennuto compie 85 anni. Apparso, per la prima volta, nel cortometraggio The Wise Little Hen (La Gallinella Saggia, 9 giugno 1934), Donald Duck, nome americano è diventato, con il passare del tempo, uno dei paperi più amati.

Pasticcione, perseguitato dalla sfortuna, Donald Duck è anche romantico e incredibilmente generoso. Per festeggiarlo al meglio, The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Mondadori Store, ha ideato il Festival del Fumetto Disney. Ben 10 appuntamenti in tour per l'Italia per rendere omaggio a Paperino attraverso i racconti dei migliori disegnatori Disney italiani, da Giorgio Cavazzano Emilio Urbano.

Il primo appuntamento domani (dalle 17) al Mondadori Megastore di piazza Duomo. Presenti il maestro Giorgio Cavazzano, Silvia Ziche e lo storico del fumetto Luca Boschi. Donald Duck torna protagonista l'8 giugno, questa volta al Mondadori Megastore di via Marghera, insieme al disegnatore Claudio Sciarrone, attuale detentore del record mondiale della striscia a fumetti più lunga del mondo (297,50 metri) dedicata a Paperino.

Venerdì 24 Maggio 2019, 05:01

