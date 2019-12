Fabrizio Ponciroli

BUFFON 6

L'ultima volta in Champions con i bianconeri aveva CR7 contro...

DANILO 6,5

Nel primo tempo non osa nulla. Più irriverente nella ripresa.

DEMIRAL 7

All'esordio ufficiale in Champions dimostra che può tornare utile. Felino.

RUGANI 6,5

Le tante panchine non l'hanno arrugginito. Il senso della posizione è lodevole.

DE SCIGLIO 6,5

Alterna giocate intelligenti a momenti di poca lucidità. Cresce nella ripresa.

CUADRADO 6

Qualche sgasate ma gli manca un pizzico di fortuna (48' st Muratore ng).

PJANIC 6

Costretto a difendere più del solito, è meno lucido con la palla tra i piedi.

RABIOT 5,5

Approccio molle e attenzione rivedibile. Il francese resta un oggetto misterioso (40' st Matuidi ng).

BERNARDESCHI 5,5

Sarri lo vede trequartista, lui si sente tutt'altro (22' st Dybala 6,5: entra e serve l'assist per la rete di CR7. Re Mida).

HIGUAIN 6

Difetta di precisione ma non si scoraggia. All'ultimo assalto, trova il guizzo giusto.

CRISTIANO RONALDO 6,5

Fisicamente è più fluido, mentalmente ancora troppo nervoso. Il gol lo rasserena.

SARRI 6,5

Vorrebbe pressing, difesa alta e ritmo elevato. Viene ascoltato parzialmente. Si gioca la carta del tridente e, ancora una volta, ha ragione lui.

Giovedì 12 Dicembre 2019, 05:01

