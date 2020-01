Fabrizio Ponciroli

BUFFON 6,5

Tra qualche giorno compirà 42 anni eppure si diverte come un ragazzino. Sfortunato sul gol di Under. Eterno.

DANILO 6

Entra con il piglio giusto. Esce per un problema fisico. Peccato (41' pt Cuadrado 6,5: non al top ma sempre prezioso).

BONUCCI 6,5

Un paio di errori in fasi di disimpegno ma la solita leadership. Si toglie lo sfizio anche del gol.

RUGANI 6,5

Sarà pure un rincalzo ma, ogni volta che viene chiamato in causa, svolge il suo compito con grande impegno. Professionista.

ALEX SANDRO 6,5

La fascia sinistra è il suo paese dei balocchi. Diverte e si diverte. Sa cosa fare e lo fa egregiamente.

BENTANCUR 7,5

Rientro da applausi. Pressa come un forsennato, gioca a testa alta e segna il suo primo gol allo Stadium. Illuminato.

PJANIC 6,5

C'è stato un tempo in cui era giallorosso. Nessuna nostalgia per i tempi andati. Orchestra la parata bianconera con maestria.

RABIOT 6,5

Il vizio di tenere troppo palla c'è ma la condizione fisica (e mentale) è in costante crescita. Leggiadro (31' st Matuidi 6,5: forze fresche).

DOUGLAS COSTA 6,5

Cerca spesso il preziosismo, forse troppo. Eppure, con la palla al piede, è poesia in movimento. Artista (22' st Ramsey 6: dinamismo, difetta di precisione).

HIGUAIN 6,5

Generoso anche in fase difensiva, si applica per il bene del gruppo. Il Pipita è una certezza per tutti. Collante.

CRISTIANO RONALDO 7,5

Qualcuno deve avergli fatto notare che non aveva mai segnato in Coppa Italia. Problema risolto. In stato di grazia. Onnipotente.

SARRI 6,5

Ha poco da scrivere sul taccuino. Una Juve convinta e che convince. Risparmia anche qualche uomo per la sfida col Napoli. Fine geometra.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

