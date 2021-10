Fabrizio Ponciroli

Appassionati di manga, cosplay, gadget vintage? Pazzi per le sigle dei cartoni animati? A Busto Arsizio nel weekend si tiene Milano Comics&Games, la kermesse per amanti del mondo comics e gaming. Nel polo Malpensa Fiere spazio al collezionismo con fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e videogames. Il perfetto mix tra i fan del vintage e chi, invece, si fa ispirare dalle moderne serie giapponesi.

Tanti i cosplayer all'evento, ovvero gli appassionati di travestimenti (accessori compresi) dei personaggi di fumetti. Molto attesa Yuriko Tiger (Eleonora Aureliana Guglielmi), una delle più seguite e ammirate. Le faranno compagnia altre celebrità come Runa Requiem, Vanessa Laufeyson, Phoenix Hime, Lilbunny Mei, Victoria Cosplay, Marco Soprana, Edo Manto e Lupin 3rd e la sua Squadra con la mitica Fiat 500 di colore giallo.

Per chi adora il cinema d'animazione, due appuntamenti da non perdere con i doppiatori Federico Viola (voce di Shang-Chi in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) e Jacopo Calatroni, noto per essere la voce di Peter Parker in Marvel's Spider-Man. Accontentati anche i fumettari con grandi firme come Oscar Scalco (in arte Oskar) e Davide Barzi.

Il programma prevede momenti di puro intrattenimento come l'evento Telericordi le video sigle dei cartoni animati (sabato, ore 11) o l'intervista al cast di Final Fantasy, Live Action (sabato, ore 13.30). Il clou nella giornata di domenica, con dalle 15 la gara di cosplay che vedrà una presentatrice speciale, ossia Scarlet Von D.

Dal 9 al 10 ottobre. Busto Arsizio, Varese. Via XI Settembre 16. Orario 9-18. Biglietti 10 euro. www.fieradelfumetto.it

