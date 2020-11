Fabrizio Ponciroli

Antonio Caliendo, classe 1944, è noto per essere stato il primo, grande, procuratore del calcio italiano. Tra i suoi assistiti, gente come Roby Baggio, Dunga e Trezeguet. Oggi si diverte con il suo Golden Foot e a disquisire sulla materia che più lo appassiona.

Partiamo da Ibrahimovic, decisivo a 39 anni. Che ne pensa?

«Può giocare fino a 50 anni. È una macchina perfetta. Madre natura gli ha donato tanto talento e un grande fisico. Negli anni è stato bravo a gestire perfettamente il suo corpo e i risultati si vedono. È ancora integro, normale che faccia tuttora cose straordinarie».

Quindi il Milan fa bene a pensare di rinnovargli il contratto?

«Ibra può giocare ancora per tanto tempo. Fisicamente sta benissimo, bisogna solo tener conto della sua voglia. Fino a quando avrà il desiderio di scendere in campo, credo che sarà un valore aggiunto per chiunque».

Come Cristiano Ronaldo?

«Assolutamente sì. Cristiano è maniacale nella cura del corpo. Anche quando è a casa, a riposo, non smette mai di allenarsi. Questo aiuta molto quando si arriva ad una certa età. Lui e Ibra sono simili. Grande fisico ma incredibile attenzione alla cura del proprio corpo. Anche il portoghese giocherà ancora a lungo e ad alti livelli».

Stop al campionato e spazio alle Nazionali. Una buona idea?

«È un momento di grande confusione. Non fosse per gente come Gravina, Malagò e Infantino, il calcio probabilmente sarebbe già fermo. Non mi sembra una buona idea far giocare la Nations League. Io l'avrei sospesa».

Un calcio condizionato dal Covid-19

«Si stanno perdendo i veri valori sportivi per colpa del coronavirus. C'è, ovviamente, molta attenzione su altre questioni. Si pensi a quanto sta accadendo per il caso Lazio. È un periodo difficile per tutti, calcio compreso».

Ha condizionato anche il Golden Foot di quest'anno?

«Purtroppo niente evento a Montecarlo ma stiamo studiando una soluzione».

