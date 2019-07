Fabrizio Ponciroli

Andrea Giani, 49 anni, è un monumento della pallavolo italiana. Il neo coach di Modena ha collezionato 474 presenze con la Nazionale. Ospite al Premio Fair Play Menarini, parla del volley azzurro e dell'estate calda che si appresta a vivere.

Giani ha indossato la casacca azzurra per quasi 20 anni. Che significato ha la maglia della Nazionale?

«È tutto. Quando si veste l'azzurro, bisogna capire che rappresenti l'Italia intera e devi dare tutto quello che hai, sempre».

Ci attendono tanti appuntamenti importanti: dalle qualificazioni olimpiche, agli Europei, all'Olimpiade.

«Tanti impegni ma credo che le nostre squadre, sia a livello maschile sia femminile, hanno una buona base da cui partire. Bisogna sempre lavorare per migliorare ma le fondamenta sono sicuramente solide. Lo conferma il nostro movimento che è sempre molto attivo».

A settembre, con gli Europei a 24 squadre

«Siamo in un girone da affrontare subito con la giusta mentalità. Bisognerà essere concentrati sin dalla prima sfida per cercare di fare un cammino importante».

A livello personale, riecco Giani che torna a Modena.

«Tornare a Modena, dopo tanti anni, è davvero emozionante. È stato un club importante per me. Li ho smesso di giocare e ho iniziato ad allenare. Torno con tanta voglia. So di prendere in mano una grande squadra. Ho una responsabilità importante».

Lei prende il posto di un certo Velasco...

«Parlare di Velasco ha un significato speciale: un maestro, di una persona eccezionale e di un allenatore che ha fatto la storia di questo sport. È un'eredità pesante, spero di essere all'altezza».

Cosa le lascia l'esperienza di Milano?

«Parecchio. È stata una decisione difficile, presa di pancia. So che, insieme al patron Fusaro, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sono contento che il mio posto sia stato preso da Piazza. Felice anche che Milano torni a giocare al Palalido».

Che campionato si attende?

«Mi aspetto una stagione equilibrata. Il nostro è un torneo tosto. Sarà molto divertente, ci sono tante stelle e, per vincere, bisognerà fare tutto benissimo».

riproduzione riservata ®

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA