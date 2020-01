Fabrizio Ponciroli

Altra prova di forza dell'Atalanta. Dopo i cinque gol con cui ha affondato il Milan, la Dea rifila il pokerissimo anche al Parma. Gara già archiviata nella prima frazione, con i bergamaschi a segno con Gomez, Freuler e Gosens. Nella ripresa, la doppietta di Ilicic che suggella l'ennesima vittoria spettacolo della squadra di Gasperini. Ora l'Atalanta, forte anche del miglior attacco del campionato (48 gol), è a -1 dal quarto posto. Da segnalare il ritorno in campo di Zapata dopo tre mesi d'assenza. La prima di Iachini sulla panchina della Fiorentina è decisamente amara. Sul campo del Bologna, la Fiorentina va in vantaggio con Benassi (28'). I viola gestiscono al vantaggio fino al 94' quando Orsolini firma la rete del pareggio. I gigliati si trovano a +4 dalla coppia Brescia-Genoa, attualmente in zona retrocessione. Infine, colpaccio dell'Udinese che vince sul campo del Lecce (1-0). Nel primo tempo, clamorosa traversa di Babacar, nella ripresa, dopo un gol annullato ad Okaka, la decide De Paul all'88'.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

