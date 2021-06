Fabrizio Ponciroli

Altra pesantissima sconfitta per l'Olimpia che cade anche in gara 3 alla Segafredo Arena. La Virtus Bologna si impone 76-58, portandosi sul 3-0 nella serie, quindi ad un passo dallo scudetto. Milano ancora in grande difficoltà, sia a livello difensivo che offensivo. Percentuali orride da parte di Punter, Rodriguez e Shields. Senza energie anche Hines, lontano parente del fenomeno visto in Eurolega. La Virtus Bologna si gode un super Weems (23 punti) e il solito effervescente Teodosic. Due novità nei 12 di coach Messina. Ci sono Micov e Tarczweski. Primo quarto nel segno dell'equilibrio con tanta fisicità in campo. Poi, la Virtus si scuote: parziale di 14 a 0 e +12 per i padroni di casa (super Belinelli). Shields e Punter ricuciono lo strappo con un contro parziale di 12 a 0. All'intervallo, +3 Virtus Bologna (37-34). Alla ripresa, altra spallata delle V Nere (Teodosic protagonista). Milano litiga con il canestro e scivola a -12 (49-37). Datome rianima i biancorossi. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Weems continua a far male all'Olimpia che va in tilt totale, forzando moltissimi tiri. Coach Messina le prova tutte ma i biancorossi non hanno le energie fisiche e mentali per arrestare lo tsunami bianconero. Finisce con l'ampio successo delle V Nere. Domani il quarto atto della serie, sempre alla Segafredo Arena. Per la Virtus Bologna, l'occasione di chiudere la pratica e festeggiare il titolo di Campione d'Italia in casa. Olimpia ad un passo dal baratro

