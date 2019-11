Fabrizio Ponciroli

Alessia Tornaghi, a soli 16 anni, è campionessa italiana Senior di pattinaggio di figura. Nata a Milano, sarà una delle stelle che parteciperanno alla 13cesima edizione dei Golden Skate Awards, in programma domani (alle 20.30) all'Allianz Cloud di Milano (ex Palalido).

Alessia, così giovane come ci si sente a essere una star del pattinaggio?

«Sono soddisfatta di quello che sono riuscita a fare. Non mi pongo mai degli obiettivi, meglio pensare una gara alla volta».

Idoli?

«Il mio preferito è Nathan Chen (campione Mondiale nel 2018, ndr), lo adoro. Tra le donne, non c'è una pattinatrice in particolare».

Che le viene in mente se diciamo Milano-Cortina 2026?

«Ovviamente partecipare alle Olimpiadi è il sogno di tutti ma, come ho detto, sono concentrata solo sulla prossima gara».

Cosa manca al pattinaggio per diventare uno sport di massa?

«Le strutture. Faccio un esempio: in Italia fare calcio e nuoto è più semplice, ci sono campi e piscine ovunque. Pattinare è più complicato perché mancano le strutture adeguate, ma credo che sia uno sport che possa crescere moltissimo».

Domani sarà tra le stelle a Milano

«Già, sarà un grande evento. Spero ci sia il tutto esaurito e che la gente si appassioni allo spettacolo per dimostrare che non c'è solo il calcio».

Non le piace proprio il calcio

«Non è vero. Sono pure interista».

