A un passo dal grande sogno. L'Olimpia scende in campo stasera (palla a due alle 20,45), a Monaco di Baviera, per il terzo atto della serie con il Bayern Monaco. L'AX ha vinto le due gare casalinghe e ha a disposizione il primo match point per conquistare l'accesso alle Final Four di Eurolega (in programma a Colonia dal 28 al 30 maggio).

Coach Messina non ha problemi di formazione e ritrova diversi titolari lasciati a riposo nella sfida con Pesaro. L'obiettivo è archiviare la pratica in gara 3 e non dare ai bavaresi la possibilità di rimettersi in gioco: «Andiamo a Monaco a giocare la terza sfida (Milano avanti 2-0, ndr) di una serie che ovviamente è molto aperta, perché finora tutto quello che abbiamo fatto è stato rispettare il fattore campo. Dovremo essere pazienti, concreti e lucidi nel continuare a difendere bene e a cercare tiri aperti nella metà campo offensiva», le parole di coach Ettore Messina.

In stagione, l'Olimpia è 4-0 con il Bayern Monaco, avendo vinto sia le due gare di regular season che le prime due sfide di playoff al Forum. Ora per completare l'opera serve una grande impresa a Monaco. Hines si aspetta una sfida molto complicata: «Il Bayern non ci renderà il compito facile, mi aspetto che giochi una partita molto fisica fin dall'inizio, probabilmente la migliore fino a questo momento, per cui noi dovremo essere bravi a pareggiare la loro intensità e interpretarla con il loro stesso spirito». Milano è ad una sola vittoria da un traguardo storico.

