Fabrizio Ponciroli

A Brescia è andato in scena il Chacho show. In soli 20' in campo, l'asso spagnolo dell'Olimpia ha incantato tutti: 29 punti con un fantasmagorico 10/12 dal campo. Migliorato il suo record di punti nel campionato italiano (28, nell'ottobre del 2019, contro Brindisi) ma, soprattutto, l'ennesima super prestazione di un All-Star assoluto. Il play classe 1986, alla sua seconda stagione in biancorosso, sta diventando un'arma tattica straordinaria. Coach Messina lo sta gestendo al meglio. Tra Eurolega e campionato, il Chacho gioca circa 20' di media (21,1' in Italia, 19,5' in Europa). Inoltre, difficilmente parte nello starting five. Meglio averlo fresco quando gli altri iniziano ad avere qualche acciacco fisico. Il popolo biancorosso adora Rodriguez. Lo spagnolo si sente a casa a Milano. Lo scorso 22 febbraio, il suo terzo figlio è nato proprio nel capoluogo lombardo. Ha ancora un anno di contratto con l'AX. Il suo sogno? Aiutare la squadra a vincere il più possibile, magari trascinandola, a suon di magie, alle Final Four di quell'Eurolega che lui ha già vinto due volte (Real Madrid e CSKA Mosca). Il Chacho è unico, un privilegio poterlo vedere in maglia biancorossa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

