Fabrizio Ponciroli

A 48 ore di distanza dal primo ko in Eurolega (contro il Bayern Monaco), l'Olimpia torna ad assaporare il gusto della vittoria, imponendosi al Forum sulla Stella Rossa: 79-62 il finale.

Prova di forza straordinaria dei biancorossi, capaci di asfaltare i serbi con una difesa asfissiante e una gragnuola di triple. C'è gloria per tutti, anche se brillano soprattutto Rodriguez e Daniels. Il Chacho è perfetto in cabina di regia (otto assist) mentre Daniels, reduce da un lungo infortunio, gioca la prima partita ad alto livello (12 punti, 3/4 da tre). Solito apporto di Shields (18 punti), decisamente più in palla rispetto all'opaca gara a Monaco.

Sin dalle prime battute di gioco, è dominio AX. Nel primo quarto, la Stella Rossa segna solo sei punti (24 per i padroni di casa). I serbi non riescono a entrare in partita, complice un'Olimpia super aggressiva. All'intervallo, comodo +16 per i milanesi.

Nella ripresa gli ospiti provano in ogni modo a scuotersi, ma Milano mantiene sempre la calma, rispondendo colpo su colpo ad ogni tentativo di rientrare della squadra di Radonjic. Un paio di giocate fisiche di Tarczewski esaltano il Forum.

Finisce con i meritati applausi per un'Olimpia scintillante: 6-1 il record attuale in Eurolega. Ora testa al campionato. Domenica al Forum arriva la Dinamo Sassari per una classica del basket italiano.

