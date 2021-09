Fabrizio Pnciroli

Missione compiuta. Nonostante un'infermeria affollata (otto assenti, tra cui le stelle Ibrahimovic e Giroud) e una marea di occasioni gettate al vento, il Milan non si perde d'animo e supera un combattivo Venezia con due reti nella ripresa, firmate da Brahim Diaz e Hernandez. Il Diavolo sale così a 13 punti dopo cinque giornate, esattamente lo stesso bottino della scorsa stagione, al comando (per una notte in attesa del Napoli stasera) con i cugini dell'Inter. La continuità di rendimento è una certezza.

Il condottiero Pioli ha forgiato una squadra che gioca a memoria e, anche quando mancano i pezzi da novanta, ha risorse altrettanto valide ed efficaci. Per conferma chiedere ai vari Gabbia, Kalulu e Ballo Touré, mandati in campo nell'undici di partenza senza preoccuparsi troppo e protagonisti di prove più che dignitose. Grazie al loro contributo, Pioli ha utilizzato i vari Hernandez, Tomori e Saelemaekers come cambi extra lusso (risultati poi decisivi per la vittoria): «È giusto che ci possano essere cinque sostituzioni, il nostro lavoro deve essere più attento e curato: ho la fortuna di avere giocatori forti e disponibili, è bene avere questi atteggiamenti. Veniamo da una settimana impegnativa, la squadra mi è piaciuta», le parole dello stesso Pioli nel post match.

E il Venezia? Ha atteso 7150 giorni per ritrovarsi faccia a faccia con il Milan. Purtroppo, non è andata come i lagunari speravano, anche se qualche patema d'animo al Diavolo l'hanno arrecato.

Nel primo tempo, davanti al pressing asfissiante dei padroni di casa, la squadra di Zanetti ha il merito di non perdere mai la calma. Con pazienza (e un pizzico di fortuna), gli arancioneroverdi, per l'occasione con la pittoresca terza maglia color blu-verde, riescono nell'intento di frenare l'ardore rossonero.

Il light motive non cambia nella ripresa. Il Milan colleziona palle gol ma non le sfrutta. Pioli si gioca i carichi pesanti, ovvero Hernandez, Tomori e Saelemaekers. Nasce proprio da un assist di Hernandez, appena entrato, il gol di Brahim Diaz (68') che sblocca la partita e manda in frantumi i sogni di gloria dei lagunari. Per il 10 rossonero la terza rete stagionale.

Gli applausi, convinti, del pubblico di San Siro sono la testimonianza di quanto lo spagnolo sia ormai un beniamino assoluto. L'apoteosi per i circa 27.000 presenti arriva alla bordata di Hernandez che sancisce il definitivo 2-0: «Sono entrato per dare una mano, è così è stato», le parole dello stesso Theo. Da registrare anche i primi minuti, in maglia rossonera, del giovane attaccante Pellegri. Il Milan diverte e si diverte. E così sia.

