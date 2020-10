Fabirizio Ponciroli

C'era un tempo in cui ogni allenatore temeva, più di ogni altra cosa, gli infortuni. Oggi il vero incubo è rappresentato dal Covid-19. Ne sa qualcosa Conte che, giorno dopo giorno, vede la sua ciurma sempre più ridotta. Ad ogni tampone, il rischio di trovare un nuovo positivo tra le fila nerazzurre cresce in maniera esponenziale. Dopo Bastoni e Skriniar, sono risultati positivi al maledetto virus anche Nainggolan e Gagliardini. Di fatto, l'Inter ha perso quattro giocatori nel giro di poche ore e non li riavrà a disposizione per diversi giorni. Un grosso problema per Conte, soprattutto in vista dell'atteso Derby del prossimo 17 ottobre. L'emergenza in difesa è totale. Bastoni e Skriniar salteranno sicuramente il big match. Il primo, di ritorno dagli impegni con l'Under 21, va in isolamento come da protocollo. Lo slovacco, invece, dovrà con ogni probabilità svolgere la quarantena in Slovacchia, dove si trova per aver risposto alla chiamata della sua nazionale. Conte dovrà quindi chiedere uno sforzo a D'Ambrosio e Kolarov. Saranno loro due, insieme all'inossidabile De Vrij, a comporre il terzetto di difesa anti Diavolo. Pesante anche dover rinunciare a Gagliardini e Nainggolan. Il primo è l'unico centrocampista di fisico a disposizione di Conte. Le sue caratteristiche avrebbero fatto comodo, soprattutto per arginare il duo Bennacer-Kessié. Pure Nainggolan avrebbe potuto essere una risorsa in corso d'opera. Entrambi i centrocampisti sono ancora in attesa dell'esito del secondo tampone ma le possibilità che siano out sono altissime. Inter in grande affanno ma anche il Milan non sorride. Ibrahimovic e Duarte sono risultati ancora positivi all'ultimo tampone. E, come se non bastasse, l'ASL di Milano, dinanzi ad un innalzamento tangibile dei contagi, potrebbe anche decidere di intervenire e forzare la mano, come accaduto a Napoli. Una situazione complessa che rischia di rovinare lo spettacolo della stracittadina. C'è anche chi comincia a pensare al peggio, ossia che si arrivi allo slittamento della partita o magari anche al forzato stop del campionato. Il Covid-19 sta mandando in tilt le poche certezze che, faticosamente, il mondo del calcio stava ritrovato. L'Inter, come tanti altri club, è letteralmente in balia degli eventi. E, all'orizzonte, non sembra esserci nessun protocollo che possa invalidare la forza distruttiva del Covid-19.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA