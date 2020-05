Fabio Primerano, presidente della Federalbeghi Lombardia, qual è il danno economico per gli alberghi lombardi?

«Prevediamo perdite in Lombardia, da marzo fino a settembre, di 7-8 miliardi di euro. Il 90, 95 per cento delle strutture alberghiere sono ancora chiuse e quelle stagionali, che lavorano sei mesi, dalla primavera in poi, non si sa se avranno la forza di riaprire solo per luglio ed agosto. Perché non riescono a sopportare i costi di gestione».

Qual è il rischio?

«Soltanto il 30 per cento di hotel in Lombardia lavorerà in estate. Non importa se sono a Milano, Sondrio o lago di Garda. La situazione è ovunque di sofferenza, con il pericolo di chiudere per sempre, soprattutto quelli a gestione famigliare che sono circa l'85 per cento».

Si spera nel turismo di prossimità?

«Ma può essere della durata di un weekend. Non di una o più settimane e allora la gente si rivolgerà a camping o bed end breakfast. Il problema è la quantità e la qualità dei clienti. Mi spiego meglio».

Prego

«La Lombardia è diventata dopo Expo una meta turistica ambita, ma su cento ospiti negli hotel lombardi circa il 60 per cento sono stranieri, europei ed extraeuropei. Che oltretutto spendono in servizi ed extra più del 70 per cento degli italiani. È quindi la disfatta di Caporetto, perché mancano i clienti in generali e sono azzerati quelli più pregiati».

Il futuro?

«Se non riaprono le frontiere sarà dura e non basta nemmeno dare il liberi tutti per ritornare al pre-Covid. Perché la nostra Regione è stata la più flagellata e vivrà l'effetto virus per un po', com'è accaduto a Sharm el Sheikh post attentati».

Cosa consiglia?

«Occorre una forte campagna di grande impatto mediatico per riattrarre il cliente internazionale, assicurando che la Lombardia e l'Italia sono sicure, con protocolli a prova di virus. E poi studiare dei pacchetti con più mete, per non creare il caos, pericoloso per il contagio, in determinate località». (S.Rom.)

