Fabio Acampora, vicepresidente dell'associazione dei pubblici esercizi di Milano (Epam), titolare di otto locali, fra ristoranti e lounge bar, come giudica il nuovo divieto?

«Ennesima punizione per i pubblici esercizi, che stanno garantendo le norme per l'interesse dell'intera cittadinanza. Dispiace veder penalizzato, di fatto, l'aperitivo, che è un momento piacevole di socialità seppur condizionato dal virus: i clienti sono invitati dai gestori a non creare capannelli e tutti accolgono l'appello, finché sono nell'ambito del locale. Quindi, l'antidoto per gli assembramenti non si risolve così».

Perché?

«Gli irresponsabili che senza mascherina si ammassano sono pochi rispetto ai coscienziosi. E mi permetto di dire che non sono necessariamente gli avventori dei bar, quindi, la strada giusta era quella di organizzare un piano speciale per controllare il pubblico, con le forze dell'ordine dispiegate e pronte a sanzionare qualora fosse stato necessario. Era fattibile, non era indispensabile un pattugliamento a tappeto, ma controlli a rotazione».

Come avrebbe influito sulla vostra clientela?

«Le persone, vedendo la presenza di vigili e carabinieri, si sarebbero responsabilizzate e sarebbero state più attente. Quindi, si sarebbe raggiunto l'obiettivo di evitare roccoli in strada senza che nessuno vestisse i panni dello sceriffo».

Come incide sulla vostra attività?

«Per il distanziamento sociale abbiamo già dimezzato i posti a sedere sia all'interno che nei dehors, quindi, lavoriamo già al 30 per cento. Reprimendo ancor di più l'aperitivo il servizio crolla al 20». (S.Rom.)

