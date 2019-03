«Faber era avanti, lo ameranno per sempre»

Massimiliano Leva

L'amore per un padre passa anche attraverso le parole. Cristiano De André arriva stasera all'Alcatraz. Al centro ci mette Storia di un impiegato, l'album che il padre Faber pubblicò nel 73. Canzoni come Bombarolo o Nella mia ora di libertà, oltre ad altri classici in scaletta come Don Raffaé, che sono letteratura. Un disco, ispirato al maggio 68 francese, in cui per la prima volta De André si dichiarava politicamente. «Ci tenevo, da tempo volevo portarlo dal vivo: per i 50 anni del '68, ma soprattutto perché voglio che i giovani conoscano il messaggio di autocoscienza in esso racchiuso», racconta il figlio Cristiano.

In che senso?

«Ho un'enorme fiducia nell'individuo. Credo che la musica possa sempre cambiarci, migliorarci. Vedo tanti, tantissimi giovani ai miei concerti, vorrei che le canzoni di mio padre muovessero tutte queste coscienze».

Ha mai pensato che ai giovani potesse un giorno non piacere la musica di Faber?

«No, perché la vera arte non invecchia, va oltre i tempi, le mode. È qualcosa di vicinissimo a Dio. Le canzoni di mio padre erano avanti, lo saranno sempre. La riprova sono proprio le generazioni più giovani che continuano ad amarlo così come hanno fatto quelle più vecchie».

Come ha riarrangiato i brani che porta dal vivo?

«Li ho rifatti con sonorità nuove, mescolando tutto quello che ho sempre amato, che è nel mio Dna: dal jazz al rock alla etno».

C'è un ricordo in particolare che la fa pensare spesso a suo padre?

«Tanti, tantissimi: impossibile sceglierne uno. Fabrizio De André mi manca sempre: soprattutto come padre, ma anche per la sua grande umanità».

Tre parole che userebbe per descriverlo?

«Coerenza, amore per gli altri, determinazione».

Chi tra gli artisti di oggi sente più vicino a Faber?

«Sono tanti e non solo musicisti. Anche poeti, scrittori, proprio per quella visione dell'arte che è la stessa che aveva lui. Poi ci sono ovviamente i cantautori: per non dimenticarne nessuno non voglio fare nomi. Ma sono davvero tanti».

