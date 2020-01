Fabbrica del Vapore, c'è l'ipotesi ostello

Un ostello della gioventù nella Fabbrica del Vapore, perché no? C'è tempo fino al 13 gennaio per inviare manifestazioni di interesse per realizzarlo al secondo piano della palazzina liberty della Fabbrica del Vapore.

Il Comune ha deciso di aprire un avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato per accogliere, da parte di pubblici e privati, proposte di soluzioni tecniche e gestionali per dar vita a un luogo di ospitalità non alberghiera stabile. «La Fabbrica del Vapore è un laboratorio creativo e ricreativo», ha commentato la vicesindaca con delega alle Politiche giovanili Anna Scavuzzo. «Un luogo dove sperimentare nuove forme di produzione nel campo delle arti performative, visive e multimediali. Ora crediamo debba fare un ulteriore salto di qualità».

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA