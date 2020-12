Fa la bella vita a Sanremo, la ricca 93enne paga

Si definiva «un amico di famiglia». Per quattro anni ha vissuto a spese di un'anziana oggi 93enne, spolpandole i conti in banca: uscite di denaro per circa 248mila euro, con emissione di assegni per 52mila euro e prelievi bancomat per una media di 4500 euro mensili. Tutti movimenti ricostruiti dai militari della guardia di finanza messi dalla procura di Imperia alle costole di un milanese di 78 anni che ora, dopo una minuziosa indagine anche vecchio stile, è stato indagato per circonvenzione di incapace. Nei suoi confronti il procuratore capo di Imperai Alberto Lari e il pm Enrico Cinnella hanno emesso anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'anziana.

La vittima ha 93 anni. Molto benestante, un appartamento a Sanremo. E proprio la Città dei fiori è stata teatro del raggiro dell'amico di famiglia: il 78enne, che accompagnava regolarmente in banca l'anziana presentandosi come esperto di investimenti, aveva nel tempo convinto la novantatreenne che, in caso di morte, il suo patrimonio sarebbe finito in beneficenza. Nel frattempo, era riuscito a farsi cointestare i conti e a dirottare gran parte del patrimonio su due polizze vita del valore di circa 2,5 milioni, che lo avrebbero visto unico beneficiario in caso di morte della donna, che è sola e senza eredi. Si attende ora la nomina di un amministratore di sostegno a tutela dell'anziana e del suo patrimonio.(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

