EXPORT MILAN

Luca Uccello

MILANO - Un punto di differenza tra quelli conquistati in casa, davanti ai propri tifosi e quelli strappati con i denti lontano da San Siro. Un Milan (tra Giampaolo e Pioli) da esportazione con i suoi nove punti sui 17 complessivi presi qua e là in 14 giornate di campionato.

Certamente una miseria rispetto alle aspettative di inizio stagione. Una squadra che in casa ha fatto male con l'Inter, con la Fiorentina e con la Lazio. In trasferta sconfitte che contano con Torino, Roma e Juventus anche se di misura. Un Milan da trasferta soprattutto con Giampaolo perché da quando c'è Pioli, San Siro è tornato a essere la Casa del Milan: cinque punti contro i soli tre strappati a Parma. Da qui a Natale la squadra rossonera giocherà due volte in trasferta, Bologna domenica sera e poi a Bergamo, nel mezzo in casa con il Sassuolo.

Nove punti (3 casalinghi e 6 in trasferta) che potrebbero far cambiare idea su un Milan che oggi sembra ancora senza una vera identità. Ma non sarà semplice mettere sotto l'albero tutti questi punti. Ci vorrà carattere, fortuna, una squadra che dovrà dare tutto, ripetere il più possibile nell'intensità la gara di Parma. Questo Milan può farcela anche senza i gol di Piatek che resta un problema, un caso da risolvere probabilmente a gennaio con l'apertura del mercato. Di sicuro a risolvere i tanti problemi visti fin qui potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic. Il suo arrivo a Milano è atteso da tutti, anche dagli stessi giocatori rossoneri. «Magari, venisse al Milan».

Jack Bonaventura prende posizione, lo fa come sempre attaccando l'avversario, puntando la porta: «Ibra è un grandissimo giocatore un campione. Magari averlo con noi. Penso che tutte le squadre lo vorrebbero...». Parole che non nascondono il suo desiderio. Averlo significherebbe aiutare anche i giovani. «Sicuramente quando un giocatore ha 20 anni e si deve confrontare con uno stadio importante e con una maglia che pesa un po' è normale che possa incontrare qualche difficoltà».

I punti persi finora dal Diavolo? Ecco il Bonaventura-pensiero: «In serie A quando si commettono degli errori si pagano e si perdono punti: non sempre c'è tempo di far crescere i giovani. Per vincere e arrivare nelle posizioni alte in classifica ci vogliono giocatori pronti. Però questi possono essere pure giovani, dipende dalla maturità di ciascuno».

Appuntamento domenica sera al Dall'Ara di Bologna contro l'ex Mihajlovic, che spera ancora di far cambiare idea a Ibra. Pioli, invece, va a caccia del bis, dopo il primo successo conquistato in trasferta nella sua Parma. A Bologna, visto che è un ex, per l'attuale tecnico rossonero, si tratta di un altro derby personale. Da vincere, naturalmente.

Venerdì 6 Dicembre 2019, 05:01

