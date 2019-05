«Expo, Sala non si può condannare a prescindere»

Giulia Salemi

Giuseppe Sala «non si può condannare a prescindere». Lo ha dichiarato ieri l'avvocato Salvatore Scuto, che difende l'attuale sindaco di Milano insieme al co-difensore, Stefano Nespor, al termine dell'udienza del processo davanti alla decima sezione penale del Tribunale di Milano.

Il sindaco e allora commissario straordinario e amministratore di Expo 2015 nel procedimento è imputato per falso ideologico e materiale per la vicenda della retrodatazione di due verbali, sulla commissione aggiudicatrice che doveva assegnare l'appalto sulla Pianta dei Servizi dell'Esposizione Universale.

Davanti ai giudici l'avvocato difensore Scuto ha sottolineato come «tutti gli elementi raccolti durante il dibattimento processuale non consentono di affermare la consapevolezza di Sala» nella retrodatazione dei verbali.

La difesa ha chiesto così per Giuseppe Sala l'assoluzione con formula piena perché il fatto ideologico «non costituisce reato» e quello materiale «non sussiste».

Nei giorni scorsi la Procura generale di Milano nella requisitoria sostenuta dal sostituto procuratore generale Massimo Gaballo aveva invece richiesto una condanna a un anno e un mese per il sindaco.

La sentenza è attesa per il 5 luglio.

