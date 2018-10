Expo, i pg fanno appello «Il sindaco va processato»

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniLa Procura generale di Milano non molla. E il sindaco Giuseppe Sala ancora una volta si dovrà difendere. Bisognerà attendere il prossimo anno per conoscere l'esito del ricorso presentato dai sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo contro la sentenza di non luogo a procedere che ha portato al proscioglimento dell'ex numero uno di Expo dall'accusa di abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta sulla Piastra dei Servizi di Expo, che con i suoi 272 milioni di euro era l'appalto più grande dell'Esposizione Universale. La sentenza del gup Giovanna Campanile risale al 29 gennaio scorso. L'udienza dedicata alla discussione del ricorso firmato dai sostituti pg Calia e Gaballo è stata fissata il prossimo 25 gennaio.Secondo i due magistrati, l'allora commissario straordinario di Expo avrebbe commesso un abuso assegnando con affidamento diretto (e non tramite un bando di gara) alla Mantovani (gruppo che si era già aggiudicato il maxi appalto per la Piastra con un ribasso record del 42%) l'appalto per la fornitura del verde al futuro sito espositivo. Oltre seimila piante, costate alla società Expo 4,3 milioni anche se acquistate dalla Mantovani in subappalto al prezzo di 1,3 milioni. In questo modo, sempre secondo l'accusa, Sala avrebbe garantito al gruppo vicentino un indebito vantaggio economico rappresentato, appunto, dalla plusvalenza pari alla differenza tra i due importi.Accuse che i due magistrati ribadiranno davanti alla seconda corte d'appello di Milano, sollecitando il rinvio a giudizio per il sindaco. Dopodiché la palla passerà in mano al collegio presieduto da Giuseppe Ondei. Due le opzioni sul tavolo: i giudici potrebbero accogliere le richieste dell'accusa, mandando Sala a processo per abuso d'ufficio - il sindaco è già imputato nel procedimento sulla Piastra per falso materiale e ideologico - oppure confermare il proscioglimento che comunque non sarebbe ancora definitivo. In questo caso, la procura generale avrebbe infatti un'ultima carta da giocarsi: quella del ricorso in Cassazione.