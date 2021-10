Missione Expo per Fontana: il governatore sarà oggi a Dubai per un ideale passaggio del testimone tra Milano e la città degli Emirati Arabi che ospita l'edizione 2020 (slittata di un anno causa Covid) dell'Esposizione Universale inaugurata a inizio ottobre e dediata all'innovazione tecnologica. Fontana inaugurerà l'Innovation House, lo spazio di Regione Lombardia, realizzato in collaborazione con Fondazione Politecnico e Polimi. Il padiglione lombardo si trova nell'hotel Intercontinental di Dubai Marina e rappresenta le eccellenze del Made in Lombardy nell'ambito di ricerca, innovazione, crescita, sviluppo sostenibile, competitività e attrattività del territorio. «Si tratta di una progetto innovativo e visionario - commenta Fontana - del luogo in cui celebrare il futuro e l'innovazione delle eccellenze della Lombardia nel contesto di Expo Dubai 2020».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

