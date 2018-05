Ex vittima mette ko due banditi dopo avere imparato le arti marziali

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli è bastato essere un secchione - con una pagella piena di nove - per essere vittima dei bulli. A dieci anni sopportava in silenzio le botte nei bagni della sua scuola. Un volta gli hanno anche messo la testa sotto la neve. Così, per divertirsi. Ma quel bambino schivo e timido è diventato un 17enne aitante con i muscoli disegnati ed esperto di muay thai.Una storia di riscatto che sarebbe rimasta ignota se martedì pomeriggio il ragazzo non fosse stato aggredito da due rapinatori mentre percorreva la pista ciclabile nel parco della Martesana a Vimodrone. I due giovani, probabilmente nordafricani - secondo la denuncia sporta ai carabinieri - lo hanno colto di sorpresa colpendolo con pugni e calci alla testa per prendergli il portafoglio. Ma la reazione della vittima è stata immediata: ha reagito con rapide mosse di box thai, costringendo gli aggressori alla fuga. I carabinieri di Vimodrone li stanno cercando. Proprio ai militari i genitori del ragazzo hanno raccontato quegli anni bui delle elementari. Andare in classe era diventato un incubo, e per distrarlo lo avevano iscritto a una scuola di muay thai. Sette anni di allenamenti, per dimenticare i bulli. E scacciare la paura.(G.Obe.)