Ex Ansaldo, la luce diventa pulita

Patti Smith il 1° dicembre si esibisce all'Ex Ansaldo. Qui, nelle ex acciaierie, dal 2001 si realizzano scene e costumi per il Teatro alla Scala.

Edison è intervenuta con un efficientamento energetico che ha riguardato un'area di 20mila metri quadrati nei reparti di Scenografia, Scultura, Falegnameria, Laboratori Meccanici, Sartoria dove sono ospitati più di 60mila costumi di scena, oltre alla sala prova coro e spazio prove regia. Quest'estate i lavori hanno portato alla sostituzione dell'impianto di illuminazione con 112 corpi illuminanti a tecnologia Led, dotati di un sistema di gestione e controllo wireless. La soluzione permette di eliminare i costi di gestione e manutenzione di un sistema cablato e ha il vantaggio di consentire la comunicazione con ogni singola lampada Led, in modo da trovare la messa a punto più adatta per ogni esigenza. L'intervento permetterà di conseguire una riduzione dei consumi di energia elettrica superiore al 60% e di evitare l'emissione in atmosfera di 34 tonnellate di CO2 all'anno. Edison ha anche collaborato con la Scala per realizzare nel 2018 l'illuminazione del Museo Teatrale.

