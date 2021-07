Evade il fisco anche dai domiciliari: arrestato Baldan

Malgrado fosse già ai domiciliari - nella sua villa sul Lago di Como - per una condanna definitiva per reati tributari, «impartiva quotidianamente» disposizioni ai suoi collaboratori per evadere il fisco con fatture false. E coi il risparmio avrebbe comprato un'imbarcazione, in particolare un taxi veneziano, una moto, ma anche pagato «trattamenti estetici» per l'ex moglie e viaggi per i figli. Per reati fiscali e fallimentari è stato arrestato di nuovo - e rimesso ai domiciliari - l'imprenditore milanese Antonio Giuseppe Baldan, 60 anni, di Baldan Group, azienda di cosmetica e benessere. Nell'inchiesta delle guardia di finanza di Lecco e coordinata dal pm Roberto Fontana, sono stati arrestati anche due collaboratori di Baldan. Il conto è di 19 milioni di debiti tributari.

Secondo l'ordinanza di custodia cautelare, Baldan avrebbe perfino voluto «richiedere per il Natale 2020 l'indennità Covid per alcuni dipendenti, senza poi effettivamente interrompere l'attività produttiva». «Visto che è un Natale molto fiacco - diceva al telefono, intercettato dalle Fiamme gialle - gli diamo lo stipendio e la tredicesima la facciamo dare dallo Stato».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

