Eva alla ricerca di sé (in fattoria)

Con quella bellezza bionda, eterea, sofisticata, tutto ci potevano aspettare tranne di trovarla nei panni dimessi di una contadina. E invece eccola qui, Eva Riccobono, protagonista di Coltelli nelle galline testo dello scozzese David Harrower messo in scena da Andrée Ruth Shammah che ha voluto proprio lei, l'ex modella innamorata del teatro. «Il fascino del mestiere dell'attore è allontanarsi il più possibile da se stessi attraverso i personaggi. Sono molto lusingata che Andrée abbia pensato a me per questa Giovane Donna in cerca di se stessa». Così viene chiamata nel testo di Harrower: non ha nome, destinata a essere semplicemente moglie di un uomo (Maurizio Donadoni) con cui condividere l'operosa vita nei campi, i silenzi rurali, la fatica. Almeno fino al giorno in cui conosce Gilbert (Pietro Micci), mugnaio e forse anche poeta. «Se questo testo, che ritengo un capolavoro assoluto degno di Beckett o di Pinter, parlasse semplicemente di un menage à trois non sarebbe così interessante sostiene Shammah - è tante cose insieme, ma credo sia soprattutto una meditazione sull'importanza, il potere e il pericolo della parola». Dopo il debutto estivo al festival di Napoli e poi a Spoleto, Coltelli nelle galline torna a casa, al Parenti, nello spazio anomalo del foyer dove l'elegante scenografia di Margherita Palli modula pieni e vuoti, luci e ombre, campi lunghi e visione ravvicinata. Fino al 20 ottobre. Orari diversi. Biglietti 38-25 euro. (O.Bat.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

