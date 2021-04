Europei, gli spettatori ci saranno Olimpico pieno al 25 per cento

Massimo Sarti

«Europei, l'Italia e Roma ci sono!». Dopo settimane di incertezze, con l'Uefa a pressare per una risposta, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Il Governo guidato da Mario Draghi ha infatti dato l'ok affinché lo stadio Olimpico possa essere riempito per almeno il 25% della propria capienza in occasione delle quattro gare della manifestazione continentale itinerante previste a Roma. Quindi si giocherà nella Capitale il match inaugurale degli Europei Italia-Turchia dell'11 giugno. In programma poi Italia-Svizzera il 16, Italia-Galles il 20 ed un quarto di finale il 3 luglio.

Il via libera è stato comunicato da una lettera di assenso inviata a Gravina dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali. Una missiva che ha avuto il sapore di una stoccata vincente per il nostro calcio. Vezzali ieri è stata anche ricevuta al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella: «L'auspicio è che l'11 giugno possa essere il momento culmine di un percorso di ripartenza di tutto il movimento sportivo»

«Una splendida notizia che trasmetteremo subito all'Uefa», ha detto Gravina, che oggi sarà a Palazzo Chigi. Uefa che lunedì prossimo avrebbe potuto destinare altrove le quattro gare capitoline. «Il messaggio che l'Esecutivo manda al paese è di grande fiducia e di straordinaria visione. L'Italia dimostra di avere coraggio», ha aggiunto il numero uno di una Figc che ieri mattina aveva già inviato a Vezzali e al ministro della Salute Roberto Speranza i propri progetti per organizzare l'apertura dell'Olimpico. Si parla di circa 16mila spettatori. Presumibilmente potranno entrare vaccinati, con tampone negativo o che hanno avuto il Covid. Sempre mantenendo mascherina e distanziamento. Ma sul protocollo si esprimerà il Cts.

E la serie A? «Ci aspettiamo che già dalle prossime partite si possa tornare ad ospitare almeno mille spettatori. Monitorando l'andamento della pandemia, dei contagi e delle vaccinazioni sono inoltre certo che per gli ultimi turni di campionato la Serie A possa avere percentuali di apertura degli stadi identiche a quelle garantite per le gare degli Europei». Così il numero uno di Lega Paolo Dal Pino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Aprile 2021, 05:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA