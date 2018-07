Europa League, oggi la decisione del Tas C'è fiducia di ribaltare la sentenza Uefa

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dentro o fuori dall'Europa. Alle 9,30 ci sarà l'attesa udienza al Tas di Losanna che deciderà, una volta per tutte, il futuro continentale del Milan. La delegazione rossonera guidata da Marco Fassone ci crede. È convinta di aver presentato una memoria tale da ribaltare il verdetto emanato dall'Adjudicatory Chamber. Al pool di legali del Milan si unirà anche l'avvocato Antonio Rigozzi dello studio Lévy Kaufmann-Kohler di Ginevra. Nel 2015 in rappresentanza della Juventus si era vista accogliere l'appello che avevano presentato contro la decisione della Dispute Resolution Chamber della Fifa sul caso Mutu. Il Milan punterà a dimostrare la pesantezza del verdetto dell'Uefa subìto a fine giugno.Una sproporzione nella sanzione applicata al club rossonero rispetto alla punizione subita dal Psg, Manchester City e la stessa Inter (e Roma), sanzionati con il settlement agreement. Nella delegazione rossonera dovrebbe essere presente anche un rappresentante di Elliott (Frank Tuil) per rafforzare la posizione del Milan che oggi può contare su una proprietà solida se pur di passaggio...(L.Ucc.)