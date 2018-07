Europa League Atalanta, c'è l'ostacolo Sarajevo

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Venerdì scorso il Tas di Losanna, riammettendo il Milan in Europa League, ha restituito all'Atalanta la trafila dei preliminari. Regalo non troppo gradito per la truppa di Gian Piero Gasperini, che dovrà superare tre doppi turni per accedere agli agognati gironi. Si comincia stasera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ancora la casa continentale della Dea, contro l'FK Sarajevo (ritorno giovedì prossimo in Bosnia), che ha già iniziato il proprio campionato, «mentre noi siamo in ritardo. Guai quindi ad essere presuntuosi. Di italiane fuori ai preliminari ce ne sono già state. Dovremo riuscire ad esprimerci secondo le nostre caratteristiche contro una squadra di buone qualità, capace di giocare un calcio offensivo», ha detto il Gasp, chiedendo ai suoi di evitare ogni tipo di distrazione e supponenza.Anche perché ci sono guai di formazione: «Ilicic è stato male, e anche Freuler non c'è». Out ovviamente anche l'ultimissimo arrivato, il centrocampista croato ex Milan Pasalic, che ha appena avuto il tempo di fare le visite mediche. Da verificare invece se Duvan Zapata partirà o meno dall'inizio. Il colombiano è ancora indietro di condizione, come punta centrale è favorito Barrow, «che ormai è una certezza». Intoccabile il Papu Gomez, sempre inseguito dalle voci di mercato in chiave Lazio: «Non è giusto parlare di queste cose per rispetto dell'Atalanta. Dobbiamo pensare solo a passare il turno».(M.Sar.)